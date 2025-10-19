CLS: Skandalozno je da su rashodi JKP Infostan veći od 20 miliona evra ove godine

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da će rashodi Javnog komunalnog preduzeća (JKP) “Infostan” u Beogradu, u ovoj godini dostići 2,5 milijardi dinara, od čega će samo na troškove zaposlenih otići 775 miliona dinara, ili 6,5 miliona evra. „Skandalozno je da preduzeće koje ne pruža nikakvu komunalnu uslugu, već samo vrši objedinjenu naplatu za druga gradska preduzeća, ima 273 zaposlena i troši 20,5 miliona evra samo u ovoj godini“, rekao je direktor