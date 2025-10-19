Mandić: Srpski narod u Crnoj Gori ne traži osvetu, već pomirenje, nema bliže zemlje od Srbije

Danas pre 43 minuta  |  Beta
Mandić: Srpski narod u Crnoj Gori ne traži osvetu, već pomirenje, nema bliže zemlje od Srbije

Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić izjavio je da srpski narod u toj državi ne želi osvetu već pomirenje i ravnopravnost sa drugim narodima. „Danas smo kao narod jedinstveniji nego ikada, ali ne želim da bilo ko ovu poruku pogrešno shvati.

Za razliku od DPS-a (Demokratska partija socijalista) koji je vladao 30 godina, mi ne tražimo nikakvu osvetu, niti ćemo bilo kome biti gospodari. Mi samo želimo da budemo ravnopravni sa drugim narodima u Crnoj Gori“, rekao je Mandić u intervjuu za dnevni list Politika. On je ocenio da „ideja pomirenja, koja je temelj današnje Crne Gore, nije nastala 2023. godine“. ; „Za tu ideju sam se zalagao zajedno sa kolegama iz nekadašnjeg Demokratskog fronta, zalagao sam se i
N1 Info pre 28 minuta
Radio 021 pre 1 sat
Crna Gora

