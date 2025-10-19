Predsednik Maduro: Plan odbrane Venecuele od SAD je spreman

Danas pre 12 sati  |  Beta
Predsednik Maduro: Plan odbrane Venecuele od SAD je spreman

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro saopštio je danas da je plan odbrane od pretnji iz SAD spreman, nakon završetka vojnih vežbi u Venecueli. „Danas smo završili sveobuhvatne odbrambene zone u zemlji, u svim državama.

Svi federalni entiteti su sada spremni za 27 osnovnih zadataka sveobuhvatne odbrane Venecuele“, naveo je Maduro na društvenoj mreži Telegram. SAD su ranije na Karibima i u Meksičkom zalivu rasporedile sedam ratnih brodova, zvanično kao deo operacije protiv trgovine narkoticima, koja posebno cilja Venecuelu. Predsednik SAD Donald Tramp je ranije saopštio da je odobrio tajne operacije obaveštajne agencije CIA. Kao odgovor na to, Maduro je naredio da se u sve četiri
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Plan odbrane Venecuele od Amerike je spreman": Maduro se oglasio posle završenih vojnih vežbi

"Plan odbrane Venecuele od Amerike je spreman": Maduro se oglasio posle završenih vojnih vežbi

Kurir pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaCIADonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Desetine povređenih: Haos u Keniji na oproštaju opozicionog lidera Raile Odinge

Desetine povređenih: Haos u Keniji na oproštaju opozicionog lidera Raile Odinge

Kurir pre 40 minuta
"Plan odbrane Venecuele od Amerike je spreman": Maduro se oglasio posle završenih vojnih vežbi

"Plan odbrane Venecuele od Amerike je spreman": Maduro se oglasio posle završenih vojnih vežbi

Kurir pre 35 minuta
Kineski protivudar u ekonomskom ratu koji je nametnuo Vašington – ogromna šteta za ekonomiju, vojsku i ugled SAD

Kineski protivudar u ekonomskom ratu koji je nametnuo Vašington – ogromna šteta za ekonomiju, vojsku i ugled SAD

RTS pre 45 minuta
Zelenski se još nada da će mu Tramp dati "tomahavk"; više od stotinu sukoba, trećina na Pokrovskom pravcu

Zelenski se još nada da će mu Tramp dati "tomahavk"; više od stotinu sukoba, trećina na Pokrovskom pravcu

RTS pre 45 minuta
Horor u kući! 13-godišnja devojčica zaglavljena u mašini za sušenje veša, vatrogasci u panici

Horor u kući! 13-godišnja devojčica zaglavljena u mašini za sušenje veša, vatrogasci u panici

Alo pre 45 minuta