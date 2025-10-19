Sva biračka mesta na lokalnim izborima u Severnoj Makedoniji otvorena, glasanje teče bez problema

Sva biračka mesta na lokalnim izborima u Severnoj Makedonii danas su otvorena na vreme i glasanje se odvija bez problema, saopštila je Državna izborna komisija (DIK).

Glasanje je počelo u 7.00 ujutru i trajaće do 19 časova uveče, a Državna izborna komisija bi trebalo da objavi prve rezultate lokalnih izbora u roku od 12 sati. Glasa se na ukupno 3.474 biračka mesta, a u prvom krugu lokalnih izbora, na kojima se biraju gradonačelnici i odbornici u 80 opština i Gradu Skoplju, pravo glasa ima 1.832.415 birača. Na današnjim, osmim po redu lokalnim izborima u Severnoj Makedoniji, učestvuju 22 stranke, 19 koalicija i 119 grupa birača,