VJT: Jedan od osumnjičenih priznao ubistvo u Hercegovačkoj ulici, drugi se branio ćutanjem

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu saopštilo je danas da je jedan od osumnjičenih za ubistvo u Hercegovačkoj ulici 16. oktobra priznao izvršenje krivičnog dela, dok je drugi osumnjičeni iskoristo zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Tužilaštvo je na svom sajtu saopštilo da je pokrenulo istragu protiv Đ. Z. (21) i M. P. (18) zbog sumnje da su na podmukao način lišili života NN lice – najverovatnije državljanine Crne Gore, F.I. (34). Izvršenje krivičnog dela priznao je Đ. Z, ne dajući bliže razloge, niti opisujući izvršenje krivičnog dela, dok se M. P. branio ćutanjem. Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da obojici osumnjičenh odredi