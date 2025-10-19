Goleada Crvene zvezde protiv IMT-a: Het-trik Ivanića, Arnautović i Kostov "ispratili" kapitena

Dnevnik pre 19 minuta
Goleada Crvene zvezde protiv IMT-a: Het-trik Ivanića, Arnautović i Kostov "ispratili" kapitena

Fudbaleri Crvene zvezde ubedljivo su pobedili IMT (6:1), u meču 12. kola Superlige Srbije.

Na stadionu "Rajko Mitić" nije bilo navijača jer su crveno-beli kažnjeni sa dva meča suspenzije zbog incidenata na utakmici sa kragujevačkim Radničkim. Susret su obeležili Mirko Ivanić sa het-trikom, Marko Arnautović je upisao gol i dve asistencije, baš kao i Vasilije Kostov. Doprinos je imao i Luka Zarić sa golom i asistencijom, dok je jedini strelac za goste bio Aleksa Mitić. Tiha i pospana atmosfera kao da je uspavala igrače na početku susreta, s tim da zatišje
Kapiten kostov prerastao superligu Srbije: Majstorska partija Zvezdinog deteta, veterani bili vetar u leđa!

Hot sport pre 34 minuta
Oboren višedecenijski rekord Crvene zvezde: Vasilije Kostov je najmlađi kapiten u istoriji kluba!

Hot sport pre 19 minuta
Šest golova Zvezde u mreži IMT

Sputnik pre 14 minuta
Ivanić i Kostov zagrejali Zvezdu pred Bragu, Mitić najmlađi strelac u istoriji Superlige

RTS pre 24 minuta
"Na njemu je da ćuti i sluša trenere": Milojević dao traku klincu, pa uputio važan savet

Mondo pre 9 minuta
Milojević posle zvezdine desete u nizu: Videli ste naše bisere o kojima vodimo računa...

Kurir pre 5 minuta
TVITOVI - Koliko vredi Vasilije Kostov i ko zaslužuje kritike?

Sportske.net pre 4 minuta
