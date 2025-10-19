Goleada Crvene zvezde protiv IMT-a: Het-trik Ivanića, Arnautović i Kostov "ispratili" kapitena

Fudbaleri Crvene zvezde ubedljivo su pobedili IMT (6:1), u meču 12. kola Superlige Srbije.

Na stadionu "Rajko Mitić" nije bilo navijača jer su crveno-beli kažnjeni sa dva meča suspenzije zbog incidenata na utakmici sa kragujevačkim Radničkim. Susret su obeležili Mirko Ivanić sa het-trikom, Marko Arnautović je upisao gol i dve asistencije, baš kao i Vasilije Kostov. Doprinos je imao i Luka Zarić sa golom i asistencijom, dok je jedini strelac za goste bio Aleksa Mitić. Tiha i pospana atmosfera kao da je uspavala igrače na početku susreta, s tim da zatišje