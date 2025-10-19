Opasnost na putevima Magla i poledica usporavaju saobraćaj gužva na Batrovcima

BEOGRAD: Prema informacijama Uprave granične Policije dobijenim u 5.15 časova, na izlaznom terminalu graničnog prelaza Batrovci teretna vozila čekaju dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za teretna, ni za putnička vozila. Nema zadržavanja ni na naplatnim stanicama. Auto-moto savez Srbije (AMSS) skreće pažnju vozačima da se nastavlja period jesenjih promenljivih uslova vožnje u kojima niska oblačnost na planinskim prevojima i magla pored reka i u kotlinama otežava vidljivost, a da povremena kiša na putevima u južnim i jugoistočnim krajevima može donositi mestimično vlažne kolovoze. Kako se navodi,