Opasnost na putevima Magla i poledica usporavaju saobraćaj gužva na Batrovcima

Dnevnik pre 36 minuta
Opasnost na putevima Magla i poledica usporavaju saobraćaj gužva na Batrovcima

BEOGRAD: Prema informacijama Uprave granične Policije dobijenim u 5.15 časova, na izlaznom terminalu graničnog prelaza Batrovci teretna vozila čekaju dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za teretna, ni za putnička vozila. Nema zadržavanja ni na naplatnim stanicama. Auto-moto savez Srbije (AMSS) skreće pažnju vozačima da se nastavlja period jesenjih promenljivih uslova vožnje u kojima niska oblačnost na planinskim prevojima i magla pored reka i u kotlinama otežava vidljivost, a da povremena kiša na putevima u južnim i jugoistočnim krajevima može donositi mestimično vlažne kolovoze. Kako se navodi,
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

AMSS: Na Batrovcima teretnjaci čekaju dva sata, na ostalim prelazima nema gužve

AMSS: Na Batrovcima teretnjaci čekaju dva sata, na ostalim prelazima nema gužve

RTV pre 1 sat
Stvara se gužva na Batrovcima, vozila stoje po 2 sata! Evo kakvo je stanje na ostalim granicama

Stvara se gužva na Batrovcima, vozila stoje po 2 sata! Evo kakvo je stanje na ostalim granicama

Alo pre 56 minuta
Amss: Na Batrovcima teretnjaci čekaju dva sata, na ostalim prelazima nema gužve

Amss: Na Batrovcima teretnjaci čekaju dva sata, na ostalim prelazima nema gužve

Telegraf pre 46 minuta
AMSS: Niska oblačnost otežava vidljivost na putevima, moguća i magla

AMSS: Niska oblačnost otežava vidljivost na putevima, moguća i magla

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BatrovciAMSS

Društvo, najnovije vesti »

Kako je izgledao protest studenata Filozofskog fakulteta pre 20 godina i šta su bili njihovi zahtevi?

Kako je izgledao protest studenata Filozofskog fakulteta pre 20 godina i šta su bili njihovi zahtevi?

Danas pre 6 minuta
Slom poverenja

Slom poverenja

Danas pre 16 minuta
Danas je Sveti Toma – običaji i verovanja za ovaj praznik

Danas je Sveti Toma – običaji i verovanja za ovaj praznik

Danas pre 1 minut
Danas je praznik Svetog apostola Tome – Tomindan – zašto se kaže „Sveti Toma, sedi doma“ Tomindan

Danas je praznik Svetog apostola Tome – Tomindan – zašto se kaže „Sveti Toma, sedi doma“ Tomindan

Volim Zrenjanin pre 16 minuta
Stiv Džobs dobija svoju kovanicu od jednog dolara 2026. godine

Stiv Džobs dobija svoju kovanicu od jednog dolara 2026. godine

Radio 021 pre 16 minuta