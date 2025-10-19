Bolivija čeka predsednika: Danas drugi krug predsedničkih izbora - Paz ili Kiroga

U Boliviji se danas održava drugi krug predsedničkih izbora, nakon što nijedan kandidat nije ostvario apsolutnu pobedu u prvom krugu glasanja, održanom 17. avgusta.

Prvi rezultati se očekuju posle 21.00 po lokalnom vremenu, a pobednik izbora će stupiti na dužnost 8. novembra. Tanjug AP/Ivan Valencia Rezultat prvog kruga bio je neočekivan udarac za vladajuću partiju Pokret za socijalizam (MAS), koja je dominirala politikom ove južnoameričke zemlje skoro 20 godina, prenosi Rojters. U drugom krugu izbora za predsedničku funkciju bore se centristički senator Rodrigo Paz i konzervativni bivši predsednik Horhe "Tuto" Kiroga.