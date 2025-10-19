Autobus sleteo sa puta i udario u stub dalekovoda, teška nesreća na putu Čačak - Kragujevac: Posle sudara s automobilom kod Bečnja 1 poginuo, više povređenih

Do nesreće je došlo usred sudara autobusa i automobila.

Autobus je potom sleteo s puta i udario u stub dalekovoda za struju. Jedna osoba je poginula, a dve su povređene u sudaru autobusa i putničkog vozila na putu Čačak-Kragujevac Na lice mesta su upućene brojne ekipe hitne pomoći i policijske patrole, kao i pripadnici Sektora za vanredne situacije. Nesreća se dogodila u mestu Bečanj, u opštini Čačak. Sudar je bio direktan. Saobraćaj na tom delu magistrale je u prekidu. Kurir.rs