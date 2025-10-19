Crveno-beli su apsolutni favoriti! Kladionice objavile kvote za meč Zvezda - IMT: Sve sem pobede domaćina biće apsolutna senzacija

Fudbaleri Crvene zvezde u 12. kolu Super lige Srbije dočekaće IMT na Marakani (nedelja, 19.30) i imaju ulogu apsolutnog favorita protiv popularnih "traktorista".

Isto smatraju i bukmejkeri, te su kvote za ovu utakmicu očekivane i sve sem pobede Zvezde biće ravno senzaciji. Kvota na Crvenu zvezdu je 1,05, na nerešen ishod je 14, a na trijumf IMT-a čak 35. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...