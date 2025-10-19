"Traktoristi" stižu na marakanu: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Crvena zvezda - IMT

Fudbaleri Crvene zvezde u 12. kolu Super lige Srbije dočekaće IMT na Marakani (nedelja, 19.30) i imaju ulogu apsolutnog favorita protiv popularnih "traktorista". Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos očekuje vas na televiziji Arena sport Premium 1. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...