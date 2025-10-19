Jeziv prizor, prva slika s mesta teške nesreće na putu Čačak - Kragujevac Novi detalji i informacije o povređenima, autobus sleteo s puta i udario u stub (Foto)

Kurir pre 47 minuta  |  Instagram 192/RINA/Foto:
Jeziv prizor, prva slika s mesta teške nesreće na putu Čačak - Kragujevac Novi detalji i informacije o povređenima, autobus…

Naime, u mestu Bečanj, sudarili su se autobus i automobil posle čega je autobus je sleteo s puta i udario u stub dalekovoda.

Prema najnovijim informacijama, došlo je sudara automobila marke BMW i autobusa preduzeća Kaviv Čačak, a na licu mesta stradao je vozač automobila Duško C. (54) iz Bresnice dok su povređeni vozač autobusa (66) i jedan putnik (65). Više o tome kako je došlo do nesreće možete pročitati ovde Kurir.rs/Instagram 192/RINA/Foto: Viber grupa Stop 034 Kragujevac
Ključne reči

ČačakBMWsaobraćajna nesrećaKraljevoKragujevacAutobusbresnica

