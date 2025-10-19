Ovo je Duško koji je poginuo u stravičnom sudaru sa autobusom: Trgovao je prasićima i bio omiljen među sugrađanima - otkriven uzrok sudara (foto)

Vozač autobusa sa kojim se sudario zadobio je teške telesne povrede.

Duško, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći, živeo je u mestu Bresnica. Duško C. bavio se prodajom prasića, a meštani za njega imaju samo reči hvale. - On je prodavao prasiće, po tome je poznat u ovim krajevima. Ovo je velika tragedija i tuga. Bio je dobar čovek i domaćin. Uvek je bio raspoložen za dobro druženje i bio je vedrog duha - rekao je Duškov poznanik. Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći učestvovali su putničko vozilo i autobus. Vozač autobusa zadobio je