Ovo je Duško koji je poginuo u stravičnom sudaru sa autobusom: Trgovao je prasićima i bio omiljen među sugrađanima - otkriven uzrok sudara (foto)

Kurir pre 49 minuta  |  Blic)
Ovo je Duško koji je poginuo u stravičnom sudaru sa autobusom: Trgovao je prasićima i bio omiljen među sugrađanima - otkriven…

Vozač autobusa sa kojim se sudario zadobio je teške telesne povrede.

Duško, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći, živeo je u mestu Bresnica. Duško C. bavio se prodajom prasića, a meštani za njega imaju samo reči hvale. - On je prodavao prasiće, po tome je poznat u ovim krajevima. Ovo je velika tragedija i tuga. Bio je dobar čovek i domaćin. Uvek je bio raspoložen za dobro druženje i bio je vedrog duha - rekao je Duškov poznanik. Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći učestvovali su putničko vozilo i autobus. Vozač autobusa zadobio je
