Robija za BIVšEG predsednika Francuske: Sarkozi će biti zatvoren u izolacionom odeljenju zatvora u Parizu

Kurir pre 32 minuta  |  BFMTV/Agencije
Robija za BIVšEG predsednika Francuske: Sarkozi će biti zatvoren u izolacionom odeljenju zatvora u Parizu

Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi biće zatvoren u izolacionom odeljenju zatvora La Sante u Parizu od utorka, 21. oktobra, objavio je BFMTV, pozivajući se na izvore.

Sarkozi je u septembru osuđen za kriminalnu zaveru povodom finansiranja njegove predsedničke kampanje 2007. godine sredstvima  iz Libije, u zamenu za diplomatske usluge tadašnjem lideru te zemlje Moameru Gadafiju. Iako se žalio na presudu, odložen nalog za hapšenje primenjuje se odmah, dok će žalbeni postupak biti nastavljen. Zatvor La Sante smešten je nasuprot doma za stare u stambenom delu pariskog 14. arondismana, a tokom proteklih 150 godina u njemu su
