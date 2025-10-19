Anesteziološkinja iz bolnice u Sremskoj Mitrovici: Kada se čulo za nesreću odmah su svi zaposleni došli, najvažnija je bila trijaža

U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Sremske Mitrovice poginule su tri, a povređeno je oko 80 osoba.

Brzom reakcijom lekarskog i tehničkog osoblja Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, koja je za samo 45 minuta, uz pomoć policije i vatrogasaca, uspela da preveze šezdesetak putnika iz autobusa, od čega je tridesetak zadržano. Direktor Opšte bolnice Vojislav Mirnić rekao je da su u toj akciji učestvovali gotovo svi zaposleni, pokazujući na taj način visok stepen odgovornosti. Anesteziološkinja iz bolnice u Sremskoj Mitrovici Mirjana Kendrišić kaže za N1 da će, pored
