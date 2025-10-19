Makron: Ukradeni eksponati iz Luvra biće pronađeni, a počinioci kažnjeni

Politika pre 26 minuta
Makron: Ukradeni eksponati iz Luvra biće pronađeni, a počinioci kažnjeni

Tužiteljka je dodala da istražitelji imaju „snimke video nadzora iz muzeja i grada”, i da mogu računati da će i građani sarađivati i pomagati u istrazi

PARIZ – Francuski predsednik Emanuel Makron izrazio je uverenje da će eksponati ukradeni iz Luvra biti pronađeni i da će počinioci biti izvedeni pred lice pravde. Makron je napisao na platformi X da je krađa počinjena u Luvru napad na cenjeno kulturno i istorijsko nasleđe Francuske. Francuski predsednik je naveo da se preduzimaju sve aktivnosti da počinioci budu uhvaćani, a eksponati vraćeni, kao i da sve korake predvodi parisko tužilaštvo. Makron je istakao da će
Ključne reči

TužilaštvoParizEmanuel MakronFrancuska

