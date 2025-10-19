Motori rasta ostali bez goriva

Zbog američkih sankcija NIS-u i smanjenih kvota za izvoz čelika u EU srpski BDP će i 2026. rasti sporije od svetskog proseka, kao što će to biti slučaj i ove godine. A ovdašnji zvaničnici se toliko trudili da uvere građane da je Srbija najbrže rastuća ekonomija u Evropi

Samo dva dana pre nego što će, 9. oktobra, američke sankcije prema NIS-u i formalno stupiti na snagu, Svetska banka je prognozu ovogodišnjeg rasta srpskog bruto društvenog proizvoda (BDP) smanjila sa 3,5 na 2,8 odsto, uz očekivanje da će nekoliko narednih godina rasti od tri do četiri odsto. Nema sumnje da bi vlast oberučke prihvatila takvu ponudu, kada bi iko mogao da joj garantuje da će tako i biti. Tim pre što je lane u ovo doba računala da će u 2025. srpski BDP