Izrael optužuje Hamas za napad na IDF; Palestinska militantna grupa: Nismo prekršili primirje

RTS pre 42 minuta
Izrael saopštava da su pripadnici Hamasa izveli napad na IDF-a nedaleko od grada Rafe, uz tvrdnje da je prekršen sporazum o prekidu vatre. Hamas tvrdi da nema veze sa incidentom i da je posvećen miru. IDF je izveo vazdušne i artiljerijske udare na mete na jugu Gaze.

Operativci militantne grupe Hamas u Pojasu Gaze izveli su, ranije danas, napad na izraelske snage u južnom delu okupirane palestinske enklave nedaleko od grada Rafe, tvrdi Izrael. "Ranije danas, teroristi su ispalili protivtenkovsku raketu i vatru iz vatrenog oružja na trupe IDF-a koje su operisale demontažu terorističke infrastrukture u oblasti Rafe, u južnoj Gazi, u skladu sa sporazumom o prekidu vatre", objavio je IDF putem Iks-a. Izraelske odbrambene snage
