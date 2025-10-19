Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji – VMRO-DPMNE proglasio pobedu u 15 opština

RTS pre 56 minuta
Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji – VMRO-DPMNE proglasio pobedu u 15 opština

VMRO-DPMNE je saopštio da su, prema njihovim podacima, izabrani gradonačelnici iz te stranke na lokalnim izborima u Kiseloj Vodi, Gazi Babi, Đorče Petrovu, Aerodromu, Ohridu, Resenu, Gradskom, Vasilevu, Radovišu, Štipu, Strumici, Bosilovu, Novom Selu i Vevčanima i Prilepu.

U Severnoj Makedoniji održan je prvi krug lokalnih izbora. Birači su mogli da glasaju za 309 kandidata za gradonačelnika i 576 kandidatskih lista za članove opštinskih veća, odnosno ukupno 10.490 kandidata, na 3.474 biračka mesta širom zemlje. Na izborima su učestvovale 22 stranke, 19 koalicija i 119 grupa građana. Grad Skoplje ima najviše kandidata za gradonačelnika - 16. VMRO-DPMNE će pobediti u prvom krugu izbora i dobiće gradonačelnike u Kiseloj Vodi, Gazi
