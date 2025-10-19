Direktor bolnice: Stanje svih povređenih u nesreći stabilno, 7 na intenzivnoj

Direktor Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić izjavio je jutros da je stanje 39 osoba, povređenih u saobraćajnoj nesreći, stabilno. “Sedam pacijenata, najteže povređenih, nalazi na Odeljenju intenzivne terapije.

Na odeljenjima ortopedije i hirurgije su ostali pacijenti. U prethodnom danu imali smo 22 otpusta. Deo njih će biti realizovan danas”, rekao je Mirnić za Radio televizije Srbije (RTS). Kako je naveo, stanje pacijenata se i dalje prati, radi se dopunska dijagnostika. Kazao je da je i pacijentkinja koja je prevezena u Beograd u stabilnom stanju. U akciji dobrovoljnog davanja krvi, juče se u Sremskoj Mitrovici odazvalo 90 građana, a ona se nastavlja, preneo je RTS.