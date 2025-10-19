Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji: 1,8 miliona birača bira gradonačelnike i odbornike

Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji: 1,8 miliona birača bira gradonačelnike i odbornike

U Severnoj Makedoniji danas se održava prvi krug lokalnih izbora, na kojima se biraju gradonačelnici i odbornici u 80 opština i Gradu Skoplju.

Glasa se na 3.474 biračka mesta, koja su otvorena u 7.00 a zatvaraju se u 19.00, a pravo glasa na lokalnim zborima u Severnoj Makedoniji ima 1.832.415 birača. Na današnjim izborima učestvuju 22 stranke, 19 koalicija i 119 grupa birača, odnosno nezavisnih kandidata. Za 81 gradonačelnika prijavljeno je 309 kandidata, podneto je 577 kandidatskih lista za odbornike, a za 1.307 odborničkih mesta prijavljeno je 10.499 kandidata. Za prvi krug je odštampano 4.613.438
