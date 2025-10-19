Ejdžus kao Stoner, borba za titulu se zahuktava

Vozač Intakta Sena Ejdžus trijumfovao je na Velikoj nagradi Australije, 19. trci sezone u Moto2 kategoriji Svetskog šampionata.

Australijanac je na stazi „Filip Ajland“ u stilu svog slavnog sunarodnika Kejsija Stonera upisao ubedljivu pobedu, drugu ove sezone i ujedno u karijeri. Ejdžus je tako postao prvi domaći vozač koji je slavio u srednjoj kategoriji u Australiji. Sena je u cilju imao nešto više od tri i po sekunde prednosti u odnosu na Davida Alonsa iz Aspara, dok se na trećem stepeniku pobedničkog postolja našao vozač Italtransa Diogo Moreira. Vodeći u generalnom plasmanu Manuel