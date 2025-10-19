Milojević o mestu selektora: Čast mi je da se spominje moje ime

Sport klub pre 32 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
Milojević o mestu selektora: Čast mi je da se spominje moje ime

Vladan Milojević je posle utakmice protiv IMT-a odgovorio na pitanje novinara o potencijalnom dolasku na mesto selektora Srbije.

Milojević je govorio u sličnom tonu kao za grčke medije, ali ipak direktnije. „Ja sam trener Crvene zvezde, pod ugovorom sa Crvenom zvezdom. Sa druge strane, velika mi je čast uopšte da se moje ime spominje, ne zato što sam ja Vladan Milojević, ali mislim da je svakom treneru koji izabere ovu profesiju čast da trenira voljeni klub i, sa druge strane, da jednog dana bude selektor svoje zemlje. Mislim da je to najveća čast za svakog od nas, u svakom slučaju, ko god
