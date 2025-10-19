Hrvat pred otkazom – uveo Srbe da mu „gase požar“

Juventus nastavlja da posrće pod komandom Hrvata Igora Tudora. Posle tri utakmice u Seriji A bez pobede, usledio je poraz od Koma u gostima rezultatom 2:0. Srpski reprezentativci Dušan Vlahović i Filip Kostić ušli su u drugom poluvremenu, ali nisu uspeli da utiču na promenu rezultata.

Juventus je šesti na tabeli italijanskog šampiona sa tri boda manje od prvoplasiranog Intera, što i nije tako strašno, ali... Prema informacijama sa Čizme, i prema onom što su pričali italijanski novinar Mateo Moreto i Fabricio Romano, čelnici „Stare dame“ iz Torina nisu zadovoljni rezultatima i igrom kluba pod vođstvom Igora Tudora. Hrvat je, navodno, „na ledu“, a nije mu protiv Koma pomoglo ni to što je uveo dvojicu Srba da mu „gase požar“. Kempf je na