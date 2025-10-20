BBC vesti na srpskom

Kiša meteora Orionid: Kada i kako je možete videti

Meteorski pljusak biće vidljiv širom sveta, a vrhunac se očekuje 21. i 22. oktobra.

BBC News pre 1 sat
Kiša meteora Orionid 22. oktobra 2023.
VCG via Getty Images

Godišnja kiša meteora Orionid obasjaće noćno nebo širom sveta.

Nacionalna vazduhoplovna i svemirska administracija (NASA), opisuje ga kao „jednu od najlepših kiša meteora u godini“.

Ova prirodna pojava biće aktivna u periodu od 2. oktobra do 12. novembra.

Vrhunac se očekuje 22. oktobra do ranih jutarnjih sati sledećeg dana, prema navodima američke svemirske agencije.

Budući da je „pojava vezana za celu Zemlju kao planetu", podjednako će se videti sa „cele njene površine", pa tako i u Srbiji, potvrdili su za BBC na srpskom iz Astronomske opservatorije u Beogradu.

Šta je kiša meteora Orionid?

Čini se da meteori potiču iz sazvežđa Orion, pa su tako i dobili ime.

Meteorska kiša Orionida nastaje kada Zemlja prolazi kroz ostatke Halejeve komete koji potom ulaze u atmosferu brzinom od oko 66 kilometara u sekundi.

Nestaju usled trenja o vazduh, ostavljajući tragove svetlosti koje nazivamo meteorima.

Njihova pojava na nebu traje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.

Orionidi su jedan od dva meteorska pljuska koji nastaje na ostacima Halejeve komete.

Drugi je meteorski pljusak Eta Akvaridi, koji se pojavljuje ranije tokom godine, oko maja.

Meteorska kiša Orionida nastaje kada Zemlja prolazi kroz ostatke Halejeve komete
Anadolu Agency via Getty Images
Meteorska kiša Orionida nastaje kada Zemlja prolazi kroz ostatke Halejeve komete

Kada ćemo videti kišu meteora Orionid?

Meteorski pljusak Orionida može biti aktivan između oktobra i novembra.

Međutim, NASA je da će najbolja prilika da se vide meteori biti 22. oktobra noću, pa sve do ranih jutarnjih sati 23. oktobra.

Obično se vide u pozadini svetlećih zvezda na noćnom nebu.

Ove godine vrhunac se očekuje u noći između 22. i 23. oktobra
VCG via Getty Images
Ove godine vrhunac se očekuje u noći između 22. i 23. oktobra

Kako možemo videti kišu meteora Orionid?

Prvo što treba da uradite je da pronađete neko mračno mesto, sa što je moguće manje svetlosnog zagađenja.

NASA savetuje područje dalje od gradova i uličnih svetala - i da stignete spremni za vremenske uslove.

„Za manje od 30 minuta u mraku, vaše oči će se prilagoditi i počećete da vidite meteore“, dodaje NASA.

Zatim, pogledajte ka nebu ka jugoistoku ako ste na severnoj hemisferi, ili severoistočno ako ste na južnoj hemisferi.

Ne treba vam teleskop - ako su uslovi pogodni, trebalo bi da budete u mogućnosti da vidite meteorski pljusak golim okom.

