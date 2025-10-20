(Foto) "ušao u krivinu sa 120 na sat, nije mogao da ispravi autobus": Stručnjaci o jezivoj saobraćajki kod Sremske Mitrovice: Jedna stvar je mogla da spreči tragediju

Neverovatnih 120 kilometara na sat kretao se autobus dabldeker koji je prevozio radnike Heltker kompanije, na deonici puta na kojoj je brzina ograničena na 60 metara na čas. Prva policijska istraga pokazuje da je uzrok nesreće po svemu sudeći neodgovornost vozača, ali svi detalji još uvek nisu poznati. Ipak tragedija koja je odnela tri života ponovo je otvorila pitanje bezbednosti u putničkom prevozu i potencijalnih promena pravila.

Velika brzina je jedan od ključnih faktora koji je doprineo velikoj tragediji na putu Sremska Mitrovica – Ruma, kažu iz uprave Saobraćajne policije za "Blic" TV. Neprilagođena brzina, posebno kada su u pitanju autobusi — zbog njihove mase, dužine kočenja i težeg manevrisanja u vanrednim situacijama, višestruko povećava rizik od saobraćajne nesreće. - Kada smo otvorili tahograf i kada smo utvrdili da je vozilo bilo u brzini od 120 kilometara na čas, dakle on je ušao