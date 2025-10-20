Prvi rezultati izbora u Severnoj Makedoniji: Kandidati za gradonačelnike VMRO-DPMNE vode u 53 opštine

Blic pre 1 sat
Prvi rezultati izbora u Severnoj Makedoniji: Kandidati za gradonačelnike VMRO-DPMNE vode u 53 opštine

Državna izborna komisija (DIK) saopštila je danas da je na lokalnim izborima u Severnoj Makedoniji, prema do sada obrađenih 43,32 odsto glasova kandidati za gradonačelnike VMRO-DPMNE vode u 53 opštine.

Članovi stranke se već okupljaju u i ispred sedišta VMRO-DPMNE u Skoplju, i spremaju se da proslave pobedu kandidata stranke, prenosi Nova Makedonija. Kako je ranije danas saopštila Državna izborna komisija (DIK), izlaznost na lokalnim izborima do 18.30 sati, pola sata pred zatvaranje biračkih mesta, bila je 46,65 odsto. DIK je saopštio, na osnovu podataka sa 1.713 obrađenih biračkih mesta, od ukupno 3.474, i da kandidati za gradonačelnike albanske vladajuće
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Mickoski: VMRO DPMNE u prvom krugu lokalnih izbora pobedio u više od 30 opština

Mickoski: VMRO DPMNE u prvom krugu lokalnih izbora pobedio u više od 30 opština

Danas pre 59 minuta
Prvi rezultati izbora u Severnoj Makedoniji: Vmro-DPMNE vodi u 55 opština, ali albanske koalicije trljaju ruke

Prvi rezultati izbora u Severnoj Makedoniji: Vmro-DPMNE vodi u 55 opština, ali albanske koalicije trljaju ruke

Telegraf pre 46 minuta
Opozicioni SDSM: Pobedili smo u prvom krugu u tri opštine, u drugom smo u 15 opština

Opozicioni SDSM: Pobedili smo u prvom krugu u tri opštine, u drugom smo u 15 opština

Danas pre 1 sat
Severna Makedonija: Prema prvim rezultatima VMRO DPMNE vodi u 52 opštine na lokalnim izborima

Severna Makedonija: Prema prvim rezultatima VMRO DPMNE vodi u 52 opštine na lokalnim izborima

Danas pre 3 sata
Izlaznost na lokalnim izborima u Severnoj Makedoniji 46,65 do 18.30 časova

Izlaznost na lokalnim izborima u Severnoj Makedoniji 46,65 do 18.30 časova

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Rezultati izboraSkopljeMakedonijaOhridizlaznostIzboriSeverna Makedonija

Sport, najnovije vesti »

Formula 1: Ferstapen pobedio u Ostinu

Formula 1: Ferstapen pobedio u Ostinu

Auto blog pre 51 minuta
Mickoski: VMRO DPMNE u prvom krugu lokalnih izbora pobedio u više od 30 opština

Mickoski: VMRO DPMNE u prvom krugu lokalnih izbora pobedio u više od 30 opština

Danas pre 59 minuta
Prvi rezultati izbora u Severnoj Makedoniji: Kandidati za gradonačelnike VMRO-DPMNE vode u 53 opštine

Prvi rezultati izbora u Severnoj Makedoniji: Kandidati za gradonačelnike VMRO-DPMNE vode u 53 opštine

Blic pre 1 sat
Gotovo - Durent najplaćeniji igrač u istoriji NBA lige!

Gotovo - Durent najplaćeniji igrač u istoriji NBA lige!

Sportske.net pre 46 minuta
Rojston Drente doživeo moždani udar

Rojston Drente doživeo moždani udar

Sportske.net pre 1 sat