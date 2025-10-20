Prvi rezultati izbora u Severnoj Makedoniji: Kandidati za gradonačelnike VMRO-DPMNE vode u 53 opštine

Državna izborna komisija (DIK) saopštila je danas da je na lokalnim izborima u Severnoj Makedoniji, prema do sada obrađenih 43,32 odsto glasova kandidati za gradonačelnike VMRO-DPMNE vode u 53 opštine.

Članovi stranke se već okupljaju u i ispred sedišta VMRO-DPMNE u Skoplju, i spremaju se da proslave pobedu kandidata stranke, prenosi Nova Makedonija. Kako je ranije danas saopštila Državna izborna komisija (DIK), izlaznost na lokalnim izborima do 18.30 sati, pola sata pred zatvaranje biračkih mesta, bila je 46,65 odsto. DIK je saopštio, na osnovu podataka sa 1.713 obrađenih biračkih mesta, od ukupno 3.474, i da kandidati za gradonačelnike albanske vladajuće