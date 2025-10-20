"Slučaj će biti ispitan do kraja": Dačić o navodnom prebijanju i otmici studentkinje Poljoprivrednog fakulteta: "Nije bila u policiji, postoje kamere, sve su snimile"

Blic pre 8 minuta
"Slučaj će biti ispitan do kraja": Dačić o navodnom prebijanju i otmici studentkinje Poljoprivrednog fakulteta: "Nije bila u…

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je povodom tvrdnji o navodnom prebijanju studentkinje Poljoprivrednog fakulteta od strane policije da će slučaj biti ispitan do kraja i da će ako je neko kriv on i odgovarati, ali da, ukoliko se dokaže suprotno, treba da se podnesu prijave za lažna optuživanja, odnosno za uznemiravanje javnosti.

"Sve je to urađeno da bi se stvorila atmosfera represije uoči posete predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen u Beograd", rekao je Dačić, gostujući na TV Pink. Podsetio je da je MUP u javnost izašlo sa hitnim saopštenjem o slučaju koji je policiji prijavljen 24. sepetmbra i naveo da je u saopštenju bila greška u vezi sa nazivom klinike iz koje je prijavljen slučaj na 192, ali da je kasnije ta greška ispravljena. "Medigrup, tako se zove klinika, prijavila
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Dačić o slučaju pada nadstrešnice: Ne može se unapred odbaciti pitanje da li je došlo do sabotaže, diverzije ili terorizma…

Dačić o slučaju pada nadstrešnice: Ne može se unapred odbaciti pitanje da li je došlo do sabotaže, diverzije ili terorizma

Danas pre 1 sat
"Policija se tog dana bavila spasavanjem ljudi": Dačić o padu nadstrešnice u Novom Sadu: "Tužilaštvo naložilo sklanjanje šuta…

"Policija se tog dana bavila spasavanjem ljudi": Dačić o padu nadstrešnice u Novom Sadu: "Tužilaštvo naložilo sklanjanje šuta, vatrogasci i spasioci ne vode istragu"

Blic pre 1 sat
"Policija se tog dana bavila spasavanjem ljudi": Dačić o padu nadstrešnice u Novom Sadu: "Tužilaštvo naložilo sklanjanje šuta…

"Policija se tog dana bavila spasavanjem ljudi": Dačić o padu nadstrešnice u Novom Sadu: "Tužilaštvo naložilo sklanjanje šuta, vatrogasci i spasioci ne vode istragu"

Blic pre 1 sat
Dačić o slučaju pada nadstrešnice: Ne može se unapred odbaciti pitanje da li je došlo do sabotaže, diverzije ili terorizma…

Dačić o slučaju pada nadstrešnice: Ne može se unapred odbaciti pitanje da li je došlo do sabotaže, diverzije ili terorizma

N1 Info pre 1 sat
Dačić: Vatrogasci i spasioci MUP-a ne vode istragu o tome kako je došlo do rušenja nadstrešnice

Dačić: Vatrogasci i spasioci MUP-a ne vode istragu o tome kako je došlo do rušenja nadstrešnice

RTV pre 2 sata
Dačić: Policija se posle pada nadstrešnice u Novom Sadu bavila spasavanjem ljudi

Dačić: Policija se posle pada nadstrešnice u Novom Sadu bavila spasavanjem ljudi

Euronews pre 2 sata
Dačić o slučaju pada nadstrešnice: Ne može se unapred odbaciti pitanje da li je došlo do sabotaže, diverzije ili terorizma…

Dačić o slučaju pada nadstrešnice: Ne može se unapred odbaciti pitanje da li je došlo do sabotaže, diverzije ili terorizma

Nova pre 2 sata

Ključne reči

Ivica DačićMinistar unutrašnjih poslovaMUPEvropska komisija

Politika, najnovije vesti »

"Slučaj će biti ispitan do kraja": Dačić o navodnom prebijanju i otmici studentkinje Poljoprivrednog fakulteta: "Nije bila u…

"Slučaj će biti ispitan do kraja": Dačić o navodnom prebijanju i otmici studentkinje Poljoprivrednog fakulteta: "Nije bila u policiji, postoje kamere, sve su snimile"

Blic pre 8 minuta
Dačić o slučaju pada nadstrešnice: Ne može se unapred odbaciti pitanje da li je došlo do sabotaže, diverzije ili terorizma…

Dačić o slučaju pada nadstrešnice: Ne može se unapred odbaciti pitanje da li je došlo do sabotaže, diverzije ili terorizma

Danas pre 1 sat
"Policija se tog dana bavila spasavanjem ljudi": Dačić o padu nadstrešnice u Novom Sadu: "Tužilaštvo naložilo sklanjanje šuta…

"Policija se tog dana bavila spasavanjem ljudi": Dačić o padu nadstrešnice u Novom Sadu: "Tužilaštvo naložilo sklanjanje šuta, vatrogasci i spasioci ne vode istragu"

Blic pre 1 sat
"Policija se tog dana bavila spasavanjem ljudi": Dačić o padu nadstrešnice u Novom Sadu: "Tužilaštvo naložilo sklanjanje šuta…

"Policija se tog dana bavila spasavanjem ljudi": Dačić o padu nadstrešnice u Novom Sadu: "Tužilaštvo naložilo sklanjanje šuta, vatrogasci i spasioci ne vode istragu"

Blic pre 1 sat
Movsesijan: Priča o ruskim vakcinama protiv raka deluje kao lažno buđenje nade

Movsesijan: Priča o ruskim vakcinama protiv raka deluje kao lažno buđenje nade

Danas pre 2 sata