"Slučaj će biti ispitan do kraja": Dačić o navodnom prebijanju i otmici studentkinje Poljoprivrednog fakulteta: "Nije bila u policiji, postoje kamere, sve su snimile"

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je povodom tvrdnji o navodnom prebijanju studentkinje Poljoprivrednog fakulteta od strane policije da će slučaj biti ispitan do kraja i da će ako je neko kriv on i odgovarati, ali da, ukoliko se dokaže suprotno, treba da se podnesu prijave za lažna optuživanja, odnosno za uznemiravanje javnosti.

"Sve je to urađeno da bi se stvorila atmosfera represije uoči posete predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen u Beograd", rekao je Dačić, gostujući na TV Pink. Podsetio je da je MUP u javnost izašlo sa hitnim saopštenjem o slučaju koji je policiji prijavljen 24. sepetmbra i naveo da je u saopštenju bila greška u vezi sa nazivom klinike iz koje je prijavljen slučaj na 192, ali da je kasnije ta greška ispravljena. "Medigrup, tako se zove klinika, prijavila