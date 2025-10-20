Ideja o prijemu novih članica u EU, ali bez prava glasa

Među državama članicama Evropske unije (EU) provejava ideja o prijemu novih članica ali bez prava glasa, piše danas Politiko.

Uoči objavljivanja godišnjih izveštaja Evropske komisije o stanju pregovora o proširenju sa različitim državama kandidatima, jedan od diplomata EU je sugerisao da bi Komisija mogla da traži načine da ubrza proces proširenja time što bi se napredovalo u pregovorima bez formalnog traženja odobrenja svih 27 država članica pri svakom koraku. To bi onemogućilo i da mađarski premijer Viktor Orban u svakoj etapi stavi veto na određenu državu, kao što se pokušava sa idejom