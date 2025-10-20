Mickoski: VMRO DPMNE u prvom krugu lokalnih izbora pobedio u više od 30 opština

Danas pre 4 sati  |  Beta
Premijer Severne Makedonije i lider VMRO DPMNE Hristijan Mickoski izjavio je večeras da je njegova patija u prvom krugu lokalnih izbora pobedila u više od 30 opština. „Dragi prijatelji, imamo pobedu u više od 30 opština još u prvom krugu.

Razlika je dva prema jedan, negde tri prema jedan, a negde i veća“, rekao je Mickoski na stranačkoj konferenciji za novinare (facebook.com/MickoskiHristijan/?locale=mk_MK). Istakao je da VMRO DPMNE „ima pobede u opštinama gde je SDSM (opozicioni Socijademokratski savez Makedonije) imao svoje gradonačelnike“. „Pobedili smo ubedljivo u prvom krugu u Strumici. Dvadeset godina smo čekali na ovaj dan“, rekao je Mockoski. Naveo je da VMRO DPMNE ima pobedu i u Delčevu, da
