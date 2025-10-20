Popović: Ruska vakcina protiv raka uskoro u Srbiji, stručnjaci "Torlaka" idu u Moskvu

Euronews pre 29 minuta  |  Autor: Tanjug
Popović: Ruska vakcina protiv raka uskoro u Srbiji, stručnjaci "Torlaka" idu u Moskvu
Očekuje se da će u narednim nedeljama Ministarstvo zdravlja Rusije odobriti primenu personalizovane MRNK vakcine protiv onkoloških bolesti, a ministar zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović izjavio je danas da bi Srbija, posle Rusije, mogla da postane prva zemlja u kojoj će pacijenti dobijati tu vakcinu. Vakcina protiv onkoloških bolesti razvijana je godinama u Rusiji i prošla je sve faze
