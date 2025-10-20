Vučević: Srbija da se oprosti od Pavkovića onako kako on to zaslužuje

Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vucević izjavio je danas da očekuje da se Srbija oprosti od generala Nebojše Pavkovića onako kako on to zaslužuje. "Pre svega saučešće porodici, deci, svima koji su deo porodice.

Saučešće svim pripadnicima našeg naroda. Zaduzio je sve, ziveo časno. Hrabro prema otadžbini, heroj odbrane Kosova i Metohije, Srbije, zaslužuje poštovanje. Očekujem da se Srbija oprosti kako zaslužuje", rekao je Vučević za TV Informer. Vučević je dodao da sumnja da bi Pavkovića pustili u Srbiju da nije oboleo. "Nadali smo se da će biti bolje i da će mu život biti produžen. Posle godina u kazamatima mi ne možemo da razumemo šta je osećao. Bar malo je, nadam se,