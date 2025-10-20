Vučević: Srbija da se oprosti od Pavkovića onako kako on to zaslužuje

Euronews pre 42 minuta  |  Autor: Tanjug
Vučević: Srbija da se oprosti od Pavkovića onako kako on to zaslužuje

Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vucević izjavio je danas da očekuje da se Srbija oprosti od generala Nebojše Pavkovića onako kako on to zaslužuje. "Pre svega saučešće porodici, deci, svima koji su deo porodice.

Saučešće svim pripadnicima našeg naroda. Zaduzio je sve, ziveo časno. Hrabro prema otadžbini, heroj odbrane Kosova i Metohije, Srbije, zaslužuje poštovanje. Očekujem da se Srbija oprosti kako zaslužuje", rekao je Vučević za TV Informer. Vučević je dodao da sumnja da bi Pavkovića pustili u Srbiju da nije oboleo. "Nadali smo se da će biti bolje i da će mu život biti produžen. Posle godina u kazamatima mi ne možemo da razumemo šta je osećao. Bar malo je, nadam se,
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Srpski fudbaler dobija pretnje zbog Nebojše Pavkovića: Navijači Novog Pazara ga teraju iz kluba

Srpski fudbaler dobija pretnje zbog Nebojše Pavkovića: Navijači Novog Pazara ga teraju iz kluba

Mondo pre 22 minuta
Posetili smo rodno mesto generala Nebojše Pavkovića: Meštani Senjskog rudnika u suzama, slomila ih tužna vest

Posetili smo rodno mesto generala Nebojše Pavkovića: Meštani Senjskog rudnika u suzama, slomila ih tužna vest

Telegraf pre 27 minuta
Lazarević: Srbija izgubila svog heroja a mi našeg saborca

Lazarević: Srbija izgubila svog heroja a mi našeg saborca

Sputnik pre 1 sat
On je zadužio srpski narod, za gađenje su mi oni koji se raduju smrti generala Lider SNS Vučević o Nebojši Pavkoviću: On je…

On je zadužio srpski narod, za gađenje su mi oni koji se raduju smrti generala Lider SNS Vučević o Nebojši Pavkoviću: On je stradalnik, vesti sam čuo od njegove ćerke Marije

Dnevnik pre 1 sat
Smrt generala Pavkovića: Bio je osuđen na 22 godine, proveo je 20 godina u stranom zatvoru

Smrt generala Pavkovića: Bio je osuđen na 22 godine, proveo je 20 godina u stranom zatvoru

Mondo pre 1 sat
Vučević: General Pavković zadužio srpski narod, gade mi se oni koji se raduju njegovoj smrti

Vučević: General Pavković zadužio srpski narod, gade mi se oni koji se raduju njegovoj smrti

Telegraf pre 57 minuta
Jezive pretnje navijača fudbaleru Novog Pazara zbog objave o generalu Pavkoviću: "Smrade, marš iz kluba"

Jezive pretnje navijača fudbaleru Novog Pazara zbog objave o generalu Pavkoviću: "Smrade, marš iz kluba"

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaSNSNebojša PavkovićMiloš Vučevićsrbijaheroji

Društvo, najnovije vesti »

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 84. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 84. kolu?

Danas pre 42 minuta
Moja mala nemačka turneja

Moja mala nemačka turneja

Danas pre 1 sat
Gde se najbolje živi kao stranac: Evrope nema ni na mapi

Gde se najbolje živi kao stranac: Evrope nema ni na mapi

Danas pre 1 sat
Udruženje obolelih od psorijaze: Biološka terapija dostupna svima koji ispunjavaju uslove

Udruženje obolelih od psorijaze: Biološka terapija dostupna svima koji ispunjavaju uslove

Danas pre 57 minuta
Nemačka državljanka preminula od hipotermije na Šar-planini tokom samostalnog planinarenja

Nemačka državljanka preminula od hipotermije na Šar-planini tokom samostalnog planinarenja

Danas pre 1 sat