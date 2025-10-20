Zečević: Srbija bi mogla da bude spremna za članstvo u EU do 2030, Crna Gora najambicioznija kandidatkinja

Poseta predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen Zapadnom Balkanu ponovo je otvorila pitanje evropskih integracija država regiona, njihovih ambicija i realnih mogućnosti za ulazak u Evropsku uniju.

Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije ocenio je za Euronews da bi Srbija mogla da bude spremna za članstvo do 2030. godine, ali da je Crna Gora trenutno najambicioznija među kandidatima. Zečević smatra da Beograd stagnira poslednjih godina, jer od 2021. nije otvoren nijedan klaster, ali i da je moguće dostići spremnost za članstvo do 2030. godine. "Srbija što se tiče klastera 3 samo iz političkih razloga nije napredovala – zbog unutrašnje političke