Drugi krug izbora u Boliviji Građani biraju novog predsednika države: Evo ko je u vođstvu!

Kurir
U Boliviji je juče održan drugi krug predsedničkih izbora, nakon što nijedan kandidat nije ostvario apsolutnu pobedu u prvom krugu glasanja, održanom 17. avgusta.

Pobednik izbora će stupiti na dužnost 8. novembra. Rezultat prvog kruga bio je neočekivan udarac za vladajuću partiju Pokret za socijalizam (MAS), koja je dominirala politikom ove južnoameričke zemlje skoro 20 godina. U drugom krugu izbora za predsedničku funkciju bore se centristički senator Rodrigo Paz i konzervativni bivši predsednik Horhe "Tuto" Kiroga. Obojica planiraju da povuku određene elemente državnog modela upravljanja državom, ali se razlikuju po
