Filip Ivanović istovremeno bio pod prismotrom "kavčana", ali i policije! Odbegli "škaljarac" našao utočište u Beogradu na vodi, pa upao u zamku!

Beogradska policija i dalje istražuje likvidaciju "škaljarca" Filipa Ivanovića (33) koja se dogodila u četvrtak uveče u Beogradu na vodi.

Ivanović je ubijen na dečijem igralištu hicem u glavu, a zbog sumnje da je počinio zločin uhapšen je Đorđe Z. (21) samo dvestotinak metara od mesta gde je ispalio smrtonosne hice. Ivanović je, da podsetimo, u decembru prošle pobegao iz kućnog pritvora u Beogradu nakon što je pokidao nanogicu i od tada je MUP Srbije tragao za njim. Za sve ovo vreme se verovalo da se krije u Crnoj Gori ili inostranstvu, ali je odbegli "škaljarac" odlučio da se krije praktično na