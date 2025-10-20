Filip Ivanović istovremeno bio pod prismotrom "kavčana", ali i policije! Odbegli "škaljarac" našao utočište u Beogradu na vodi, pa upao u zamku!

Kurir pre 29 minuta
Filip Ivanović istovremeno bio pod prismotrom "kavčana", ali i policije! Odbegli "škaljarac" našao utočište u Beogradu na…

Beogradska policija i dalje istražuje likvidaciju "škaljarca" Filipa Ivanovića (33) koja se dogodila u četvrtak uveče u Beogradu na vodi.

Ivanović je ubijen na dečijem igralištu hicem u glavu, a zbog sumnje da je počinio zločin uhapšen je Đorđe Z. (21) samo dvestotinak metara od mesta gde je ispalio smrtonosne hice. Ivanović je, da podsetimo, u decembru prošle pobegao iz kućnog pritvora u Beogradu nakon što je pokidao nanogicu i od tada je MUP Srbije tragao za njim. Za sve ovo vreme se verovalo da se krije u Crnoj Gori ili inostranstvu, ali je odbegli "škaljarac" odlučio da se krije praktično na
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Zašto je više država jurilo filipa Ivanovića? Opasni begunac imao debeo dosije, ubica ga našao u Beogradu na vodi i brutalno…

Zašto je više država jurilo filipa Ivanovića? Opasni begunac imao debeo dosije, ubica ga našao u Beogradu na vodi i brutalno likvidirao

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraMUPBeograd na vodifilip ivanović

Hronika, najnovije vesti »

Hitna primila preko 100 poziva: Ovako je protekla noć u Beogradu, dvojica muškaraca povređeni u udesu na Ibarskoj

Hitna primila preko 100 poziva: Ovako je protekla noć u Beogradu, dvojica muškaraca povređeni u udesu na Ibarskoj

Blic pre 9 minuta
Saobraćajna nezgoda na Ibarskoj - povređena dva muškarca

Saobraćajna nezgoda na Ibarskoj - povređena dva muškarca

RTS pre 32 minuta
(Video,foto) krvave patike, razbacana sedišta: Jezive slike sa mesta nesreće u Sremskoj Mitrovici: Tragovi kočenja autobusa…

(Video,foto) krvave patike, razbacana sedišta: Jezive slike sa mesta nesreće u Sremskoj Mitrovici: Tragovi kočenja autobusa dugi 50m

Blic pre 54 minuta
Filip Ivanović istovremeno bio pod prismotrom "kavčana", ali i policije! Odbegli "škaljarac" našao utočište u Beogradu na…

Filip Ivanović istovremeno bio pod prismotrom "kavčana", ali i policije! Odbegli "škaljarac" našao utočište u Beogradu na vodi, pa upao u zamku!

Kurir pre 29 minuta
Virile mu samo noge iz šahta Prijepoljac se udavio, meštani pokušavali da ga spasu

Virile mu samo noge iz šahta Prijepoljac se udavio, meštani pokušavali da ga spasu

Alo pre 52 minuta