Uhapšen diler (23) u Inđiji! Pokušao da pobegne dok su mu policajci pretresali kuću (foto)

Kurir pre 9 minuta
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su Ž.

Č. (23), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica. - Prilikom pretresa kuće na području Inđije, policija je u dvorištu zatekla osumnjičenog koji je, pri pokušaju bekstva, odbacio od sebe jednu veću i tri manje kese sa ukupno dva kilograma i 215 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin - navodi se u policijskom
