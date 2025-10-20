Popović: Pacijenti u Srbiji već naredne godine mogu dobijati vakcinu protiv onkoloških bolesti

Ministar bez portfelja Srbije Nenad Popović izjavio je danas da bi, posle Rusije, Srbija mogla postati prva zemlja u kojoj će pacijenti dobijati personalizovanu mRNK vakcinu protiv onkoloških bolesti i dodao da se očekuje da će u narednim nedeljama Ministarstvo zdravlja Rusije odobriti njenu primenu na pacijentima.

Vakcina protiv onkoloških bolesti razvijana je godinama u Rusiji i prošla je sve faze ispitivanja na životinjama, gde je postignut stoprocentni uspeh, naveo je Nenad Popović za Radio-televiziju Srbije (RTS). Vakcina je za sada namenjena lečenju melanoma i pojedinih vrsta raka pluća, ali je u razvoju više varijanti za druge oblike raka. Reč je o personalizovanoj terapiji koja se pravi pojedinačno za svakog pacijenta, na osnovu njegovog genetskog profila. "Uzima se