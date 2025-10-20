Zašto nas mere korpama, a ne životom

Došlo je vreme da se napusti dosadašnja praksa upoređivanja minimalne i prosečne zarade sa minimalnom i prosečnom potrošačkom korpom i da se insistira na pregovorima o svim platama. I da jedna potrošačka korpa važi za sve. Ako je dobra za nadničare, zašto ne bi bila za političare

Već sad je sasvim izvesno da ćemo kraj ove i početak sledeće godine dočekati sa činjenicom da će i minimalna i prosečna zarada u Srbiji nadmašiti iznose minimalne i prosečne potrošačke korpe, što će aktuelna vlast – takođe je sasvim izvesno – koristiti kao značajan napredak u podizanju životnog standarda građana i zaposlenih. Ove podatke, koji su nepobitni, sindikati bi trebalo dobro da analiziraju kako bi prilikom pregovora o zaradama u narednom periodu mogli da