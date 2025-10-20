Ko je bio general Nebojša Pavković

Ko je bio general Nebojša Pavković

Načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije u penziji, general Nebojša Pavković, koji je preminuo u 79. godini, bio je komandant Treće armije tokom NATO agresije 1999. godine na prostoru Kosova i Metohije. Haški tribunal osudio ga je 2009. godine na 22 godine zatvora zbog zločina protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Zbog lošeg zdravstvenog stanja prevremeno je pušten na slobodu, pa je 29. septembra iz Finske sleteo u Beograd.

General Nebojša Pavković bio je komandant Treće armije Vojske Jugoslavije tokom NATO agresije 1999. godine, koja je bila raspoređena na prostoru Kosova i Metohije. Haški tribunal osudio ga je 2009. godine na 22 godine zatvora zbog zločina protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Zbog teškog zdravstvenog stanja, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu odlučio je da ga prevremeno pusti na slobodu, nakon čega je 29. septembra sleteo u
