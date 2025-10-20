Orban: Uspeh budimpeštanskog samita egzistencijalni interes Mađarske

BUDIMPEŠTA - Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da je egzistencijalni interes Mađarske da budimpeštanski mirovni samit između američkog predsednika Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina bude uspešan jer će mađarska ekonomija konačno moći da odahne i vrati se na rast pre rusko-ukrajinskog rata.

Od objave budimpeštanskog mirovnog samita, jedino pitanje koje levo orijentisani analitičari i političari postavljaju, pokušavajući da traže dlaku u jajetu jeste da je lepo što se Tramp i Putin sastaju u Budimpešti, ali kako će to učiniti da hleb bude jeftiniji, napisao je Orban na Fejsbuku. On je naveo da je tokom prve tri godine rusko-ukrajinskog rata, Mađarska izgubila 9,1 milijardi forinti (23,3 miliona evra), odnosno više od dva miliona forinti po porodici.