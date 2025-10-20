Preminuo general Nebojša Pavković

BEOGRAD - Nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković preminuo je danas u Beogradu.

General Pavković je 28. septembra stigao u Beograd iz Finske nakon što mu je na zahtev Vlade Srbije omogućeno ranije oslobađanje iz zatvora. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu doneo je odluku da Pavkovića, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu. General Pavković je, tokom NATO agresije 1999. godine, bio komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, koja je bila raspoređena na prostoru KiM. Haški tribunal ga je 2009. godine