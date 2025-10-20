Užas u Novom Sadu: Pronađena mrtva beba na ulici, majka uhapšena

RTV pre 1 sat  |  Blic
Užas u Novom Sadu: Pronađena mrtva beba na ulici, majka uhapšena

NOVI SAD - U Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu jutros je pronađena mrtva beba na ulici, dok je žena za koju se sumnja da je rodila pronađena u blizini, saznaje Tanjug.

Žena je prevezena u Betaniju, porodilište u Novom Sadu. Telo bebe je pronađeno kod zgrade broj 48, u blizini kontejnera, a još nije poznato kako je preminula. Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja, a oko zgrade kod koje je pronađeno telo bebe postavljene su trake. Na terenu je veliki broj pripadnika policije, dok su forenzika i kola Hitne pomoći napustili mesto događaja. Očevici kažu da je policija majku pronašla u Lovćenskoj ulici, koja je u
