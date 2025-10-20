Užas u Novom Sadu: Pronađena mrtva beba na ulici, žena za koju se sumnja da se porodila na ulici stabilnog stanja

RTV pre 45 minuta  |  Tanjug, RTV
Užas u Novom Sadu: Pronađena mrtva beba na ulici, žena za koju se sumnja da se porodila na ulici stabilnog stanja

NOVI SAD - Na Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu jutros je pronađena mrtva beba na ulici, dok je žena za koju se sumnja da ju je rodila pronađena u blizini, saznaje Tanjug.

Telo bebe je pronađeno kod zgrade broj 48, u blizini kontejnera, a još nije poznato kako je preminula. Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja, a oko zgrade kod koje je pronađeno telo bebe postavljene su trake. Na terenu je veliki broj pripadnika policije, dok su forenzika i kola Hitne pomoći napustili mesto događaja. Očevici kažu da je policija majku pronašla u Lovćenskoj ulici, koja je u neposrednoj blizini mesta gde je nađeno telo bebe. Žena za koju
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Preminula beba pronađena pored kontejnera u Novom Sadu, policija radi na utvrđivanju okolnosti

Preminula beba pronađena pored kontejnera u Novom Sadu, policija radi na utvrđivanju okolnosti

NIN pre 15 minuta
Pronađena mrtva beba u Novom Sadu: Forenzika, policija i hitna na licu mesta: Majka prevezena u bolnicu

Pronađena mrtva beba u Novom Sadu: Forenzika, policija i hitna na licu mesta: Majka prevezena u bolnicu

Blic pre 1 sat
Mrtvo novorođenče pronađeno na ulici u Novom Sadu

Mrtvo novorođenče pronađeno na ulici u Novom Sadu

Moj Novi Sad pre 40 minuta
Pronađena mrtva beba u Novom Sadu, žena za koju se sumnja da se porodila na ulici stabilnog stanja

Pronađena mrtva beba u Novom Sadu, žena za koju se sumnja da se porodila na ulici stabilnog stanja

Sputnik pre 40 minuta
"Majka rodila bebu i pobegla sa lica mesta?!" Sve se dogodilo u par minuta, novorođenče nađeno skroz krvavo - novi detalji…

"Majka rodila bebu i pobegla sa lica mesta?!" Sve se dogodilo u par minuta, novorođenče nađeno skroz krvavo - novi detalji užasa u Novom Sadu

Kurir pre 1 sat
Prve slike s mesta strave u novom sadu: Na ovom mestu, nasred ulice, pronađena je mrtva beba (foto)

Prve slike s mesta strave u novom sadu: Na ovom mestu, nasred ulice, pronađena je mrtva beba (foto)

Kurir pre 1 sat
Užas u Novom Sadu: Pronađena mrtva beba na ulici; Majka prebačena u bolnicu FOTO/VIDEO

Užas u Novom Sadu: Pronađena mrtva beba na ulici; Majka prebačena u bolnicu FOTO/VIDEO

B92 pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTanjug

Hronika, najnovije vesti »

Glumcu iz Čačka i njegovom bratu produžen pritvor zbog ubistva taksiste

Glumcu iz Čačka i njegovom bratu produžen pritvor zbog ubistva taksiste

N1 Info pre 15 minuta
Glumcu osumnjičenom za ubistvo taksiste iz Čačka i njegovom bratu određen pritvor

Glumcu osumnjičenom za ubistvo taksiste iz Čačka i njegovom bratu određen pritvor

Nova pre 15 minuta
Auto udario dečaka (7) na pešačkom prelazu! Drama u Gornjem Milanovcu, mališan zadobio teške povrede

Auto udario dečaka (7) na pešačkom prelazu! Drama u Gornjem Milanovcu, mališan zadobio teške povrede

Kurir pre 0 minuta
Preminula beba pronađena pored kontejnera u Novom Sadu, policija radi na utvrđivanju okolnosti

Preminula beba pronađena pored kontejnera u Novom Sadu, policija radi na utvrđivanju okolnosti

NIN pre 15 minuta
Oglasilo se Treće tužilaštvo o istrazi objavljivanja iskaza osobe koja je osumnjičena da je ucenjivala Vujadina Savića: "Odmah…

Oglasilo se Treće tužilaštvo o istrazi objavljivanja iskaza osobe koja je osumnjičena da je ucenjivala Vujadina Savića: "Odmah je formiran predmet"

Blic pre 10 minuta