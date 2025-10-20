Sijarto: Mađarska će upotrebiti sva sredstva da spreči usvajanje plana EU o ukidanju uvoza ruskog gasa

Sijarto: Mađarska će upotrebiti sva sredstva da spreči usvajanje plana EU o ukidanju uvoza ruskog gasa
Sputnik pre 54 minuta
Mađarska će iskoristiti sva politička i pravna sredstva da spreči usvajanje plana RipauerEU (RePowerEU) za postepeno ukidanje uvoza gasa iz Rusije počev od 2027. godine, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
Pored toga, mađarski ministar je dodao da ministri spoljnih poslova EU nisu ponudili garancije ili izuzeće iz ovog zakona zemljama bez izlaza na more. On je takođe istakao da, ako budu primorane da se povuku, Mađarska i Slovačka će se suočiti sa kaznama zbog kršenja dugoročnih ugovora o isporuci gasa sa Rusijom, koje je Budimpešta potpisala 2021. godine na 15 godina. Sijarto je izvestio da su ministri spoljnih poslova EU na sastanku u Luksemburgu kvalifikovanom