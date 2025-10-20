… i druge priče o povratku vojnog roka u Hrvatsku: Praksa prijeti projektu koji vlast očito nije do kraja pripremila

Bila je to, tad se činilo, prilično sretna generacija. Srednjoškolci su u Jugoslaviji, u osamdesetima, odrastali taman usred novog vala, zapljusnuti sjajnom glazbom, derbijima velike četvorke, dodatnim otvaranjem zemlje prema Zapadu i slabljenjem partijske stege nad društvom. Postojale su, doduše, dvije riječi koje niste željeli čuti: “Čestitam, pešadija”. Brkati oficir u regrutnom centru nije ni skrivao osmijeh dok je to izgovarao vraćajući mi vojnu knjižicu, a