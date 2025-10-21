Posao u oblacima: Koliko zarađuje kabinsko osoblje u Srbiji, Evropi i zemljama Persijskog zaliva

Kabinsko osoblje — stjuardese i stjuardi — su oni koje putnik prvo vidi kada kroči u avion.

Za mnoge, to zanimanje simbolizuje glamur, putovanja i život bez granica. Ipak, iza prepoznatljivih uniformi i ljubaznog osmeha krije se posao koji traži disciplinu, fizičku spremnost, emocionalnu stabilnost i rad u nepredvidivim okolnostima. Koliko se taj zahtevni rad isplati? Odgovor zavisi od toga gde se kabinsko osoblje nalazi — u Srbiji, regionu, Evropi ili na Bliskom istoku razlike su drastične, ne samo u zaradi, već i u načinu života koji prati ovu