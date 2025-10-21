Katastrofa za Partizan - Džons na dužoj pauzi!

Karlik Džons, košarkaš Partizana, povredio se na utakmici protiv FMP Železnika.

U finišu tog susreta je Partizan dobio veoma loše vesti – povredio se Karlik Džons. Plejmejker Partizana će, prema saznanjima Mozzart sporta, pauzirati tri meseca! Nakon hitnog snimanja odmah nakon utakmice ustanovljeno je da je došlo do loma pete metatarzalne kosti i da američkog košarkaša čeka nešto duža pauza. Metatarzalne kosti (lat. ossa metatarsalia) su duge kosti koje se nalaze u srednjem delu stopala, između kostiju zapešća stopala (tarsus) i kostiju