Oglasio se Darko Lazić nakon vesti da je imao nesreću: Folker besan: "Sutra idem da vozim kros motor"

Pevač Darko Lazić oglasio se nakon vesti da je doživeo nezgodu kada je vozio kvad.

Kako su mediji preneli, Darko je polomio rebra kada je pao sa kvada, a folker sada za "Blic" tvrdi da se odlično oseća te da do nezgode nije došlo. - Na kvad nisam seo godinu dana, sutra baš idem da vozim kros motor. Bože me sačuvaj, šta sve neće izmisliti - rekao je on besno i dodao: - Ne znam otkud to nekome, ali ne bih mogao da sednem na motor da sam polomio rebra. Podsetimo, Darko je nedavno sa suprugom doživeo saobraćajnu nezgodu prilikom koje je zadobio