Počelo rušenje Bele: Kuće?! Gradi se Trampova balska dvorana: Tajna služba nadgleda radove

Blic pre 4 sati
Građevinske ekipe su počele da ruše deo Bele kuće kako bi se izgradila dugo najavljivana balska dvorana predsednika SAD Donalda Trampa, prenosi Vašington post.

Radnici su u ponedeljak rušili deo Istočnog krila, a bager je odvaljivao konstrukciju, prema fotografiji koju je dobio američki list i izjavama dve osobe koje su bile svedoci aktivnosti i koje su govorile pod uslovom anonimnosti. Grupa ljudi, uključujući pripadnike Tajne službe, stajala je na stepenicama Ministarstva finansija kako bi posmatrala kako se gradnja odvija, rekao je jedan od svedoka. Američki predsednik Donald Tramp je potvrdio projekat u obraćanju
