Velike promene u pravosuđu: Sve o izmenama više ključnih zakona u Srbiji saznajte u "Jutru na Blic"

Blic pre 27 minuta
Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu, rasprava o predlozima međunarodnih sporazuma i ugovora; Šta se očekuje na protestu 1. novembra u Novom Sadu i u danima posle: nedostaje moralni naboj koji je postojao do 15. marta; Brnabić: Ne vidim izlaz iz situacije sa naftom i gasom.

Gosti analize jutra Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije i Stefan Jovanović iz Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. SEĆANJE NA STRADALE U ŠUMARICAMA Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu - na današnji dan 1941. godine dogodio se jedan od najtragičnijih događaja srpske istorije - masovno streljanje srpskih civila u Kragujevcu, među kojima i oko 300 mladića i đaka srednjih škola. Stradalih u Šumaricama sećamo se ovog jutra
Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu i tragedije u Kragujevcu

RTV pre 1 sat
"Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu" Da li znate kako je došlo do krvavog pira u Kragujevcu?

Alo pre 1 sat
Danas Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu i tragedije u Kragujevcu

Telegraf pre 1 sat
Vlada SrbijeSkupština SrbijeNovi SadŠumariceKragujevacnafta

